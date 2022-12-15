Ректор РГУ нефти и газа рассказал, как российский ТЭК избавляется от импортозависимости

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) можно назвать одной из самых импортонезависимых отраслей экономики России, но говорить о полном импортозамещении пока рано.

Об этом в интервью НТВ рассказал ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов.

«Но сказать, что стопроцентно мы импортонезависимы, я бы поостерёгся. Потому что, условно говоря, у вас может быть зависимость 3%. Но это может быть ключевая вещь, без которой вы оборудование не соберёте. То есть маленького болтика не хватает. Надо над этим работать, нерешаемых вопросов нет. Это вопрос стоимости, создания определённых производств. Что делать — известно. Как это сделать — тоже более-менее понятно. Но нужно время для того, чтобы запустить эти производства», — сказал он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.