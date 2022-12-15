Узнать больше

Ректор РГУ нефти и газа рассказал, как российский ТЭК избавляется от импортозависимости

Короткая ссылка
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) можно назвать одной из самых импортонезависимых отраслей экономики России, но говорить о полном импортозамещении пока рано.
Ректор РГУ нефти и газа рассказал, как российский ТЭК избавляется от импортозависимости
  • Gettyimages.ru
  • © ArtistGNDphotography

Об этом в интервью НТВ рассказал ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов.

«Но сказать, что стопроцентно мы импортонезависимы, я бы поостерёгся. Потому что, условно говоря, у вас может быть зависимость 3%. Но это может быть ключевая вещь, без которой вы оборудование не соберёте. То есть маленького болтика не хватает. Надо над этим работать, нерешаемых вопросов нет. Это вопрос стоимости, создания определённых производств. Что делать — известно. Как это сделать — тоже более-менее понятно. Но нужно время для того, чтобы запустить эти производства», — сказал он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить