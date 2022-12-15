Песков: решение о запуске уцелевшей ветки «Северного потока» не принималось

Решение о запуске уцелевшей ветки «Северного потока» пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, на «Северном потоке» сейчас может отразиться только ремонт, вот. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока — вот что может отразиться на нём. Значит, до ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счёт не принималось», — заявил Песков.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.