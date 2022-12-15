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Ректор РГУ имени Губкина Мартынов: мир не сможет обойтись без нефти и газа

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Ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов заявил, что мир будет пользоваться нефтью и газом ещё много лет.
Ректор РГУ имени Губкина Мартынов: мир не сможет обойтись без нефти и газа
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Hamilton Smith

Об этом он рассказа в интервью НТВ.

Мартынов опроверг популярное мнение о том, что нефть и газ могут закончиться через 50 лет.

«Во-первых, нефть и газ не кончатся, их много, особенно газа. Вообще, есть теория, что нефть и газ и сейчас тоже в недрах Земли воспроизводятся... Во-вторых, запасов хватает, особенно в нашей стране», — сказал он.

Кроме того, ректор отметил, что нефть и газ используются не только как топливо, но и как ценное химическое сырьё.

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