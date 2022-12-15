Губернатор Воробьёв сообщил о крайне низком уровне безработицы в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что уровень безработицы в регионе находится на крайне низком уровне.

Отечественные предприниматели открывают свой бизнес, это позволяет сохранять занятость, рассказал он в эфире Радио Sputnik.

Власти Подмосковья надеются, что тенденция продолжится, отметил он.

«Очень надеемся, что бизнес, который к нам приходит, это отечественный бизнес, новые предприятия, малый бизнес, позволит сохранить занятость. У нас крайне низкая безработица. Можно сказать, что её практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров... врачей, как и прежде», — добавил Воробьёв.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в Москве более 111 тыс. молодых специалистов нашли работу благодаря столичной службе занятости с начала 2019 года.