Столичные IТ-компании увеличили обороты на треть в январе — октябре

Московские IТ-компании увеличили обороты на треть с января по октябрь 2022 года, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Багреева, более 75% оборота приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения, а также консультационные услуги.

«За 10 месяцев 2022 года он превысил 1,5 трлн рублей, прибавив за год 40%. Около четверти объёмов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий, — более 480 млрд рублей, что почти на 15% выше, чем за январь — октябрь прошлого года», — уточнила глава департамента.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.