Посол Ирана: рубль может стать основной валютой в торговых отношениях Москвы и Тегерана
- РИА Новости
«Мы считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших торгово-экономических отношениях», — цитирует его ТАСС.
Джалали отметил, что в настоящее время более 40% объёма товарооборота между Россией и Ираном осуществляется в рублях.
12 ноября президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси провели телефонный разговор. Они обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической областях, а также условились, что контакты между российскими и иранскими ведомствами будут активизированы.