Посол Ирана: рубль может стать основной валютой в торговых отношениях Москвы и Тегерана

Более 40% товарооборота России и Ирана осуществляется в рублях, рубль может стать основной валютой двусторонних торговых отношений, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших торгово-экономических отношениях», — цитирует его ТАСС.

Джалали отметил, что в настоящее время более 40% объёма товарооборота между Россией и Ираном осуществляется в рублях.

12 ноября президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси провели телефонный разговор. Они обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической областях, а также условились, что контакты между российскими и иранскими ведомствами будут активизированы.