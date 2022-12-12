Экономист Ракша высказался о возможном возвращении пятирублёвых банкнот в оборот

Экономист Денис Ракша прокомментировал заявление гендиректора Гознака Аркадия Трачука о том, что пяти- и десятирублёвые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году.

«Получается, что бумажные купюры сейчас обойдутся дешевле. К тому же железные деньги массово оседают в копилках, карманах и так далее, выпадая из оборота, и требуют чеканки новых монет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в последние годы в России отмечалась выраженная тенденция к увеличению объёма безналичных денег в обращении.

«В течение 2022 года темпы роста безналичного обращения явно сократились, наличные же деньги, напротив, используются более активно. Таким образом, стала ощущаться нехватка мелких купюр», — пояснил Ракша.

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук в интервью «Известиям» заявил, что пяти- и десятирублёвые банкноты, возможно, вернутся в оборот в 2023 году.