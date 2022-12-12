Инвестор Роджерс: ближайшие два-три года могут стать худшими для мировой экономики

Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

«Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объёма долгов», — сказал он.

Роджерс рассказал, что «по всему миру» с 2009 года накопилось большое число долговых обязательств.

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.

Он также заявил о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что примерно треть мировой экономики столкнётся с рецессией в 2023 году.