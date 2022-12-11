Узнать больше

The Epoch Times: ограничение цен на российскую нефть пошло на пользу КНР

Короткая ссылка
Китай выиграл от ограничения цен на российскую нефть, заявил специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль.

«В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок», — пишет Лакалль в статье для издания The Epoch Times.

По его словам, России подобные ограничения навредить не способны.

Он отметил, что у Китая появляется возможность больше нефти из России со скидкой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить