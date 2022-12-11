The Epoch Times: ограничение цен на российскую нефть пошло на пользу КНР

Китай выиграл от ограничения цен на российскую нефть, заявил специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль.

«В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок», — пишет Лакалль в статье для издания The Epoch Times.

По его словам, России подобные ограничения навредить не способны.

Он отметил, что у Китая появляется возможность больше нефти из России со скидкой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.