The Epoch Times: ограничение цен на российскую нефть пошло на пользу КНР
«В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок», — пишет Лакалль в статье для издания The Epoch Times.
По его словам, России подобные ограничения навредить не способны.
Он отметил, что у Китая появляется возможность больше нефти из России со скидкой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.