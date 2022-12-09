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Аналитик Бовт дал рекомендации по инвестированию

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Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт рассказал, какие варианты инвестирования являются наиболее выгодными в текущих условиях.

Прежде всего стоит рассмотреть варианты инвестирования на долгий срок, поделился он с газетой «Известия».

«Если у вас есть свободные средства, определённо стоит рассмотреть данный вариант инвестиций. Во-первых, вам не нужно будет следить за движением рынка и волноваться из-за новостей в нынешний период перемен», — отметил специалист.

Помимо доллара, он посоветовал обратить внимание на валюты дружественных стран, к примеру, китайский юань.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в беседе с НСН высказался о перспективе рынка драгоценных металлов.

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