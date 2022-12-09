Звание «Поставщик правительства Москвы» получили 30 региональных компаний

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что 30 компаний из разных регионов России получили звание «Поставщик правительства Москвы».

Об этом сообщает НСН.

«Звание «Поставщик правительства Москвы» подтверждает, что компания является надёжным и добросовестным партнёром, который помогает реализовывать важные проекты в столице. Такие организации снабжают больницы и школы города, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги», — пояснил глава департамента.

Эти компании обеспечивают потребности московских заказчиков, в том числе через портал поставщиков г. Москвы, заключил Щербаков.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра столицы Владимира Ефимова сообщал, что число промышленных предприятий в столице увеличилось до 3,5 тыс. с начала 2022 года.