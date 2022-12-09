Звание «Поставщик правительства Москвы» получили 30 региональных компаний
Об этом сообщает НСН.
«Звание «Поставщик правительства Москвы» подтверждает, что компания является надёжным и добросовестным партнёром, который помогает реализовывать важные проекты в столице. Такие организации снабжают больницы и школы города, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги», — пояснил глава департамента.
Эти компании обеспечивают потребности московских заказчиков, в том числе через портал поставщиков г. Москвы, заключил Щербаков.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра столицы Владимира Ефимова сообщал, что число промышленных предприятий в столице увеличилось до 3,5 тыс. с начала 2022 года.