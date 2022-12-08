Силуанов прогнозирует, что дефицит бюджета в 2022 и 2023 годах составит около 2% ВВП

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2022 и 2023 годах составит около 2% ВВП.

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объём бюджетных расходов, в том числе частично в счёт расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в следующем году по плану примерно такой же дефицит.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете страны на 2023—2025 годы.