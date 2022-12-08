Минэнерго России: потолок цен на нефть не приведёт к существенным последствиям для экономики

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин прокомментировал заявление экспертов ЦБ о возможном шоке для российской экономики из-за введения price cap.

«Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведёт к существенным последствиям для российской экономики», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на нефть после вступления в силу 5 декабря эмбарго и потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель.