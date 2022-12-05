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Экономист Пикин перечислил последствия введения потолка цен на российскую нефть для ЕС

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Глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.
Экономист Пикин перечислил последствия введения потолка цен на российскую нефть для ЕС
  • РИА Новости

«Ничего нового не произошло. Потолок цен — это не про поставки нефти в ЕС. Европа не собиралась покупать эту нефть ни по какой цене. Она запретила покупку российской нефти ещё полгода назад. Этот потолок — про возможность использовать европейские компании для транспортировки, для страхования, для финансирования поставок нефти в другие страны, которые не ввели эмбарго против России», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, главный вред потолок цен нанесёт западной политике глобализации.

«Много внутренних процессов в ЕС саморазрушены», — считает Пикин.

Со своей стороны, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль в беседе с ИА REGNUM отметила, что потолок цен — это новый инструмент в санкционной борьбе.

«В краткосрочной перспективе последствия эмбарго вряд ли будут сильно ощутимы», — полагает она.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал ситуацию вокруг введения потолка цен на российскую нефть.

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