Экономист Пикин перечислил последствия введения потолка цен на российскую нефть для ЕС
- РИА Новости
«Ничего нового не произошло. Потолок цен — это не про поставки нефти в ЕС. Европа не собиралась покупать эту нефть ни по какой цене. Она запретила покупку российской нефти ещё полгода назад. Этот потолок — про возможность использовать европейские компании для транспортировки, для страхования, для финансирования поставок нефти в другие страны, которые не ввели эмбарго против России», — заявил он в беседе с Nation News.
По его мнению, главный вред потолок цен нанесёт западной политике глобализации.
«Много внутренних процессов в ЕС саморазрушены», — считает Пикин.
Со своей стороны, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль в беседе с ИА REGNUM отметила, что потолок цен — это новый инструмент в санкционной борьбе.
«В краткосрочной перспективе последствия эмбарго вряд ли будут сильно ощутимы», — полагает она.
Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал ситуацию вокруг введения потолка цен на российскую нефть.