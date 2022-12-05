Аналитик Нигматуллин оценил инвестиционный потенциал золота на фоне отмены НДС на покупку

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин выразил мнение, что золото стало неплохим инструментом для инвестирования в санкционные времена, учитывая отмену НДС на его покупку и относительную дешевизну. Однако инвесторам стоит рассмотреть и иные варианты вложений.

Гораздо больше подходят суверенные еврооблигации в долларах, которые торгуются на Московской бирже, заявил он в беседе с НСН.

«Там рисков поменьше, прямой риск — дефолт России. И они очень хорошо защищены от санкций, потому что Минфин выплачивает по этим облигациям купоны в рублях, но по курсу Центробанка», — пояснил Нигматуллин.

По его словам, стоит помнить о главном правиле инвестора — диверсификации. Он посоветовал создать портфель с разными классами активов, где золото является лишь одним из компонентов.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.