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Аналитик Нигматуллин оценил инвестиционный потенциал золота на фоне отмены НДС на покупку

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Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин выразил мнение, что золото стало неплохим инструментом для инвестирования в санкционные времена, учитывая отмену НДС на его покупку и относительную дешевизну. Однако инвесторам стоит рассмотреть и иные варианты вложений.
Аналитик Нигматуллин оценил инвестиционный потенциал золота на фоне отмены НДС на покупку
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Гораздо больше подходят суверенные еврооблигации в долларах, которые торгуются на Московской бирже, заявил он в беседе с НСН.

«Там рисков поменьше, прямой риск — дефолт России. И они очень хорошо защищены от санкций, потому что Минфин выплачивает по этим облигациям купоны в рублях, но по курсу Центробанка», — пояснил Нигматуллин.

По его словам, стоит помнить о главном правиле инвестора — диверсификации. Он посоветовал создать портфель с разными классами активов, где золото является лишь одним из компонентов.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

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