Австралия и G7 подтвердили планы о постепенном отказе от российских энергоресурсов

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Австралия и страны G7 подтвердили намерения постепенно отказаться от российских энергоресурсов на внутренних рынках.

«Мы подтверждаем намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на наших внутренних рынках. Это обязательство остается неизменным после введения потолка цен», — приводит заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

Российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

Также в Кремле неоднократно подтверждали, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.

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