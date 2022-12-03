Австралия и G7 подтвердили планы о постепенном отказе от российских энергоресурсов

Австралия и страны G7 подтвердили намерения постепенно отказаться от российских энергоресурсов на внутренних рынках.

«Мы подтверждаем намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на наших внутренних рынках. Это обязательство остается неизменным после введения потолка цен», — приводит заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

Российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

Также в Кремле неоднократно подтверждали, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.