Доцент Сафонова рассказала о зависимости цен на газ в Европе от погодных условий

Доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова прокомментировала динамику цен на газ в Европе.

«Цены на газ в Европе чувствительны к температурным колебаниям. Наступление холодов подразумевает более интенсивный отбор газа из газовых хранилищ и увеличение потребности в дополнительных закупках», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, баланс мирового спроса и потребления газа, достигнутый в 2021 году, стал дефицитным к концу 2022-го.

«В случае если бы трубопроводные мощности из России в Европу продолжали функционировать, мировой рынок был бы насыщен необходимым объёмом газа, затраты на приобретение энергоресурсов странами Евросоюза были бы значительно ниже», — отметила Сафонова.

Со своей стороны, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News выразил мнение, что следующая зима будет непростой для европейцев.

«Если зима будет тёплой, то у них останется много газа в ПХГ, закачивать в рамках подготовки к следующему сезону придётся не так много. Точно сказать никто не может. Но тот фактор, что с 1 января будет низкий объём поставок из России, сразу же заработает», — сказал он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров высказался об идее введения потолка цен на российскую нефть.