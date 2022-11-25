Economist: рост цен на газ и энергию может привести к увеличению смертности в Европе зимой
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Об этом пишет The Economist.
В статье говорится, что по статистике в период с декабря по февраль в неделю умирает на 21% больше европейцев, чем с июня по август.
«В прошлом изменения цен на энергоносители мало влияли на смертность... Соотношение между ценами на энергоносители и смертностью зимой может измениться в этом году», — отмечается в материале.
Согласно статистической модели издания, в случае тёплой зимы смертность превысит средний исторический показатель на 32 тыс. человек, суровые зимние месяцы приведут к дополнительным 335 тыс. летальных исходов.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Европу в конце зимы может ожидать значительное подорожание газа.