В реализацию 27 масштабных инвестпроектов в Москве вложат более 75 млрд рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что благодаря реализации 27 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в столице появится больше 16 тыс. новых рабочих мест.

РИА Новости

Об этом пишет НСН. «Инвесторы вложат более 75,5 млрд рублей в строительство производственных объектов. Реализация проектов позволит создать свыше 16 тыс. новых рабочих мест», — заявил вице-мэр. В столице построят заводы по выпуску продуктов, кормов для животных, одежды, косметики, электроники, строительных материалов, мебели. Появятся новые логистический центр, технопарк и индустриальный кластер. Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».