В реализацию 27 масштабных инвестпроектов в Москве вложат более 75 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«Инвесторы вложат более 75,5 млрд рублей в строительство производственных объектов. Реализация проектов позволит создать свыше 16 тыс. новых рабочих мест», — заявил вице-мэр.
В столице построят заводы по выпуску продуктов, кормов для животных, одежды, косметики, электроники, строительных материалов, мебели. Появятся новые логистический центр, технопарк и индустриальный кластер.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».