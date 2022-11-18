Специалист Гирич заявила о тенденции повышения надзора за криптовалютными рынками

Эксперт Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич заявила о тенденции повышения надзора за криптовалютными рынками.

«В США готовится большой пакет поправок, связанных с налоговой отчётностью по сделкам с криптовалютой и регулированием стейблкоинов. Эти поправки усиливают требования как к эмитентам, так и к биржам», — сказала она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, проблемы в сфере обращения криптовалют существуют, поскольку этот рынок довольно молодой.

Как отметила Гирич, законодательство и специальные требования в отношении криптобирж и гарантий для их клиентов находятся в стадии развития.

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