Песков заявил, что для ремонта «Северных потоков» нужно дождаться полной оценки ущерба

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для принятия решения, можно ли восстановить нитки трубопроводов «Северный поток», повреждённые в результате диверсии, необходимо дождаться полной оценки ущерба.

«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба», — сказал он.

Он отметил необходимость анализа данных по ущербу перед тем, как специалисты вынесут заключение о перспективах «восстановления или не восстановления».

Песков добавил, что необходимо ждать информацию от совместного предприятия или от «Газпрома».

Также Песков приветствовал тот факт, что Швеция подтвердила данные о диверсии на «Северных потоках».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.