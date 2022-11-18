Песков заявил, что для ремонта «Северных потоков» нужно дождаться полной оценки ущерба
- РИА Новости
«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба», — сказал он.
Он отметил необходимость анализа данных по ущербу перед тем, как специалисты вынесут заключение о перспективах «восстановления или не восстановления».
Песков добавил, что необходимо ждать информацию от совместного предприятия или от «Газпрома».
Также Песков приветствовал тот факт, что Швеция подтвердила данные о диверсии на «Северных потоках».
18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.