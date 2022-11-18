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Песков заявил, что для ремонта «Северных потоков» нужно дождаться полной оценки ущерба

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для принятия решения, можно ли восстановить нитки трубопроводов «Северный поток», повреждённые в результате диверсии, необходимо дождаться полной оценки ущерба.
Песков заявил, что для ремонта «Северных потоков» нужно дождаться полной оценки ущерба
  • РИА Новости

«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба», — сказал он.

Он отметил необходимость анализа данных по ущербу перед тем, как специалисты вынесут заключение о перспективах «восстановления или не восстановления».

Песков добавил, что необходимо ждать информацию от совместного предприятия или от «Газпрома». 

Также Песков приветствовал тот факт, что Швеция подтвердила данные о диверсии на «Северных потоках». 

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

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