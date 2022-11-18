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Объём внешней торговли Приморского края с Китаем увеличился на 31%

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Объём внешней торговли Приморского края с Китаем по итогам девяти месяцев 2022 года увеличился на 31%.
Объём внешней торговли Приморского края с Китаем увеличился на 31%
  • AP

Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Также сообщается, что в 2021 году общий объём внешней торговли Приморья составил более $10 млрд, из которых более $5 млрд пришлось на Китай.

При этом значительная часть расчётов между сторонами проводится в рублях и юанях. 

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

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