ЦБ сообщил о временном дефиците валютной ликвидности в России в октябре

Центробанк сообщил о произошедшем временном дефиците валютной ликвидности в России в первой половине прошлого месяца. При этом к концу октября ситуация стабилизировалась, отметили в ЦБ.

РИА Новости