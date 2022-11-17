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ЦБ сообщил о временном дефиците валютной ликвидности в России в октябре

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Центробанк сообщил о произошедшем временном дефиците валютной ликвидности в России в первой половине прошлого месяца. При этом к концу октября ситуация стабилизировалась, отметили в ЦБ.
ЦБ сообщил о временном дефиците валютной ликвидности в России в октябре
  • РИА Новости

Как говорится в материалах регулятора, к временному дефициту привели риск расширения санкций и отток валютных обязательств.

При этом ситуация стабилизировалась за счёт постепенного увеличения предложения валюты.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

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