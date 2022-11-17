ЦБ сообщил о временном дефиците валютной ликвидности в России в октябре
- РИА Новости
Как говорится в материалах регулятора, к временному дефициту привели риск расширения санкций и отток валютных обязательств.
При этом ситуация стабилизировалась за счёт постепенного увеличения предложения валюты.
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