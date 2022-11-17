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В Москве примут меры дополнительной поддержки столичных экспортёров

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении столичным экспортёрам субсидии по возмещению части затрат на исполнение контрактов 2022 года.
В Москве примут меры дополнительной поддержки столичных экспортёров
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Московские компании-экспортёры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года. Ранее возмещению подлежали документально подтверждённые экспортёрами затраты только за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подана заявка», — отмечается в сообщении.

Максимальный объём компенсации составит 3 млн рублей, не более 50% от общего размера выручки от экспорта и уплаченных налогов.

Ранее НСН сообщала, что число предприятий в Москве выросло на 20% с начала 2022 года.

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