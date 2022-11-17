В Москве примут меры дополнительной поддержки столичных экспортёров
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
«Московские компании-экспортёры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года. Ранее возмещению подлежали документально подтверждённые экспортёрами затраты только за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подана заявка», — отмечается в сообщении.
Максимальный объём компенсации составит 3 млн рублей, не более 50% от общего размера выручки от экспорта и уплаченных налогов.
Ранее НСН сообщала, что число предприятий в Москве выросло на 20% с начала 2022 года.