В Москве примут меры дополнительной поддержки столичных экспортёров

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении столичным экспортёрам субсидии по возмещению части затрат на исполнение контрактов 2022 года.

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Московские компании-экспортёры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года. Ранее возмещению подлежали документально подтверждённые экспортёрами затраты только за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подана заявка», — отмечается в сообщении.

Максимальный объём компенсации составит 3 млн рублей, не более 50% от общего размера выручки от экспорта и уплаченных налогов.

Ранее НСН сообщала, что число предприятий в Москве выросло на 20% с начала 2022 года.