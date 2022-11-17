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Инвест-советник Кузнецова допустила скорый рост доллара и евро

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Инвест-советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова спрогнозировала скорый рост курсов доллара и евро.
Инвест-советник Кузнецова допустила скорый рост доллара и евро
  • Gettyimages.ru

«Это будет вызвано восстановлением экономики Европы, и большой интерес, в принципе, к европейскому рынку. В ближайшее время доллар будет торговаться на уровне 60—63 рублей, с ближайшим прицелом на уровень 65—66 рублей за доллар. Что касается евро, то возможно падение на уровень 61,5. При этом в дальнейшем валюта вернётся на уровень 64—66 рублей», — пояснила Кузнецова в разговоре с Life.ru.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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