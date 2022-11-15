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В «Газпроме» заявили о снижении добычи газа на 19,2% за 10,5 месяца текущего года

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«Газпром» снизил добычу газа на 19,2% за 10,5 месяца текущего года по сравнению с данными 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В «Газпроме» заявили о снижении добычи газа на 19,2% за 10,5 месяца текущего года
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

«С 1 января по 15 ноября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 359,7 млрд куб. м газа. Это на 19,2% (на 85,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году», — говорится в заявлении в Telegram.

В компании добавили, что спрос на газ из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,9% (на 12,3 млрд куб. м).

Ранее глава «Газпром недра» Всеволод Черепанов заявил, что Западная Сибирь сегодня является одним из самых перспективных регионов для разведки и добычи газа.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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