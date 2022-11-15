Эксперт Кострюкова объяснила, почему мировые центробанки увеличивают запасы золота
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В беседе с РИАМО она объяснила, что есть три основные причины подобных действий центральных банков.
Во-первых, инфляция: обесценивание ведущих мировых валют естественным образом подталкивает регуляторов к вложению в товарно-сырьевые рынки.
Во-вторых, регуляторы переоценивают надёжность вложений в основных валютах: в долларах США и евро, отмечает эксперт.
В-третьих, ликвидность. Даже на рынке самых ликвидных бондов — казначейских облигаций США — наблюдаются сложности. Это та ситуация, которая не может не повлиять на выбор активов, которые надо держать в качестве резервов для страны, резюмировала Кострюкова.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.