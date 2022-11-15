Эксперт Кострюкова объяснила, почему мировые центробанки увеличивают запасы золота

Руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Кострюкова прокомментировала данные агентства Bloomberg о том, что центральные банки различных стран мира купили в III квартале текущего года порядка 400 т золота.

В беседе с РИАМО она объяснила, что есть три основные причины подобных действий центральных банков.

Во-первых, инфляция: обесценивание ведущих мировых валют естественным образом подталкивает регуляторов к вложению в товарно-сырьевые рынки.

Во-вторых, регуляторы переоценивают надёжность вложений в основных валютах: в долларах США и евро, отмечает эксперт.

В-третьих, ликвидность. Даже на рынке самых ликвидных бондов — казначейских облигаций США — наблюдаются сложности. Это та ситуация, которая не может не повлиять на выбор активов, которые надо держать в качестве резервов для страны, резюмировала Кострюкова.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.