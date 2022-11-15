Набиуллина прокомментировала отказ от работы с Россией международных фининститутов
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По её словам, данная ситуация неприятна, но не разрушит российский финансовый рынок.
«У нас есть свои рейтинговая индустрия, национальная перестраховочная компания. И отказ от работы с нами международных компаний в этих сферах — неприятен, да. Но не может оказать разрушающего воздействия, привести к остановке рынков капитала, подорвать систему регулирования», — цитирует её ТАСС.
Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках.