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Набиуллина прокомментировала отказ от работы с Россией международных фининститутов

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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала отказ от работы с Россией международных финансовых институтов.
Набиуллина прокомментировала отказ от работы с Россией международных фининститутов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По её словам, данная ситуация неприятна, но не разрушит российский финансовый рынок.

«У нас есть свои рейтинговая индустрия, национальная перестраховочная компания. И отказ от работы с нами международных компаний в этих сферах — неприятен, да. Но не может оказать разрушающего воздействия, привести к остановке рынков капитала, подорвать систему регулирования», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках.

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