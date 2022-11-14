Аналитик Фёдоров предупредил о рисках мошенничества при расчёте наличными

Аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров рассказал, как избежать рисков при расчёте наличными, если речь идёт о крупных суммах.

Зачастую крупные суммы наличности несут и угрозы крупных ошибок в случае неправильного оформления документов или откровенного мошенничества, отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Если речь идёт о покупке за наличные с выплатой задатка, то очень важно убедиться в правильности составления соглашения о задатке и правильности составления расписки от продавца о получении средств, подчеркнул он.

Как для покупателя, так и для продавца наиболее выгодным и безопасным местом передачи средств является банк или нотариальная контора, уточнил специалист.

«Стоит также отметить, что при наличных операциях с недвижимостью стоимостью свыше 3 млн рублей... придётся подтвердить происхождение денег», — добавил Фёдоров.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.