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Аналитик Ключник рассказал о возможности смены страхового фонда и сохранения пенсионных

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Каждый год россияне в срок до 1 декабря имеют право поменять страховой фонд, рассказал эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что в течение декабря россияне могут без потерь отказаться от своего решения по смене страхового фонда.

«При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику», — заявил Ключник.

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