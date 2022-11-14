Аналитик Ключник рассказал о возможности смены страхового фонда и сохранения пенсионных

Каждый год россияне в срок до 1 декабря имеют право поменять страховой фонд, рассказал эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что в течение декабря россияне могут без потерь отказаться от своего решения по смене страхового фонда.

«При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику», — заявил Ключник.

Ранее зампред комитета Совета Феде­рации по социальной политике Елена Бибик­ова рассказала об основаниях для перерасчёта пенсий, помимо достижения 80-летия.

Заместитель председателя ФНПР, член Общественного совета Минтруда России Давид Кришталь рассказал, как восстановить стаж, если организация, в которой трудился гражданин, не сохранилась до его выхода на пенсию, а в период своего существования не подавала необходимую отчётность.