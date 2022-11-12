Еврокомиссия выделит €225,6 млн для национализации Германией экс-«дочки» «Газпрома» SEFE

Еврокомиссия одобрила помощь Германии в размере €225,6 млн для национализации бывшей «дочки» российского «Газпрома» SEFE.

«Еврокомиссия утвердила меру помощи Германии в размере €225,6 млн для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), ранее Gazprom Germania GmbH, которая в настоящее время находится под опекой Германии», — говорится в заявлении ЕК.

Отмечается, что эта мера позволит ФРГ стать полноправным владельцем SEFE GmbH, заменив ООО «Газпром экспорт».

В августе газета Welt am Sonntag сообщала, что в Германии создали холдинговую компанию с целью проведения возможной национализации бывшей германской «дочки» «Газпрома» — Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) (компания называлась Gazprom Germania GmbH до июня 2022 года).