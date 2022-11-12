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Гендиректор КТК заявил о вводе в эксплуатацию первого причала

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Первое выносное причальное устройство (ВПУ-1) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума введено в эксплуатацию. Об этом сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.
Гендиректор КТК заявил о вводе в эксплуатацию первого причала
  • РИА Новости

«Сегодня в полном объёме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен полный объём работ, ВПУ передано в эксплуатацию», — приводит ТАСС его слова.

Горбань добавил, что в настоящее время на причале идёт погрузка первого танкера, подготовительные работы также начались на втором причале (ВПУ-2).

22 августа Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства, ВПУ-1 и ВПУ-2.

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