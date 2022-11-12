Шольц: Германия намеренно не вводила санкции против российского газа
«Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», — передаёт его слова РИА Новости.
Канцлер Германии отметил, что в данный момент в ФРГ «совсем не поступает российский газ», однако Берлин эту ситуацию предвидел, и поэтому газовые хранилища были заполнены с помощью «диверсификации источников энергии».
9 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.