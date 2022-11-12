Шольц: Германия намеренно не вводила санкции против российского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок.

«Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», — передаёт его слова РИА Новости.

Канцлер Германии отметил, что в данный момент в ФРГ «совсем не поступает российский газ», однако Берлин эту ситуацию предвидел, и поэтому газовые хранилища были заполнены с помощью «диверсификации источников энергии».

9 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.