Депутат Госдумы Ткачёв спрогнозировал рост биткоина в 2023 году

Депутат Госдумы Антон Ткачёв поделился мнением относительно ситуации с биткоином в 2023 году.

«Что касается моего прогноза, который не имеет под собой технического анализа, это больше политико-экономический взгляд, то в любом случае к февралю-марту курс стабилизируется. По крайней мере вернётся к той отметке, которая была сейчас. Немного просядет и вернётся на $17—18 тыс. А уже где-то к апрелю, маю или июню, возможно, биткоин начнёт подрастать», — заявил депутат в разговоре с newizv.ru.

Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.