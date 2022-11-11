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Победителей студенческого хакатона «Экономика будущего Москвы» наградили в столице

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В Москве наградили победителей студенческого хакатона «Экономика будущего Москвы», приуроченного ко Дню экономиста.

Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, передаёт НСН.

Студенты ведущих вузов страны на протяжении двух недель разрабатывали проекты по стабилизации рынка труда и подготовке кадров для экономики Москвы, а также по экоповестке.

Между тем стали известны результаты опроса, проведённого образовательной платформой Skillbox совместно с командой исследований VK. Выяснилось, что каждый второй российский студент испытывает финансовые трудности (48%). Об этом пишут «Известия».

Ежемесячные расходы 72% студентов не превышают 30 тыс. рублей. При этом 32% стараются не выходить за рамки 10 тыс. рублей, а 14% — 20 тыс. рублей. Ещё 17% опрошенных тратят до 40 тыс. рублей, 11% — выше этой суммы.

Ранее сообщалось, что в Москве начался новый набор участников бизнес-программы «Академия инноваторов».

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