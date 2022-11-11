Аналитик Деев спрогнозировал снижение курса биткоина до $10 тысяч

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на криптовалютном рынке.

«Курс биткоина действительно рухнул — сегодня он был на отметке $15 892, тогда как ещё 5 ноября торговался выше уровня $21 тыс. А если сравнивать с максимальными ценами прошлого года, то биткоин упал в три раза — в октябре 2021 года монета стоила $61,5 тыс.», — цитирует эксперта «Взгляд».

Как отметил Деев, криптовалюты идут в рост в ситуации стабильности, а в ситуации беспокойства наблюдается обратный тренд.

«Так что в падении крипторынка нет ничего удивительного», — считает эксперт.

По его прогнозу, биткоин вполне может упасть до уровня $10 — 12 тыс.

Ранее блокчейн-консультант Денис Смирнов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют.