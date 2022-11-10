В индустриальном парке Москвы «Руднево» построили ещё пять производственных корпусов

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в московском индустриальном парке «Руднево» завершили строительство ещё пяти производственных корпусов первой очереди.

Об этом сообщает РИАМО.

По словам Ефимова, новый индустриальный парк станет крупнейшим в Москве и одним из самых больших в стране, а в новых корпусах разместят несколько высокотехнологичных производств.

Наряду с этим стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии ещё трёх бывших промышленных территорий — «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт» и «Северянин». Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Реорганизация этих территорий позволит возвести порядка 630 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест. Общий объём инвестиций составит 79,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области построили 56 социальных объектов в 2022 году.