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Эксперт Клюкин прокомментировал ситуацию с газохранилищами в Европе

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Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин прокомментировал ситуацию с газохранилищами в Европе.
Эксперт Клюкин прокомментировал ситуацию с газохранилищами в Европе
  • AP

В беседе с ИА REGNUM он заявил, что уровень заполненности газохранилищ в крупнейших европейских странах максимален, но приобретался газ по одним из самых высоких цен.

«Теперь же в свете того, что промышленное производство в Европе сокращается, а погода пока довольно тёплая, спрос на газ на европейском рынке сократился. Так что тем же промышленным потребителям может оказаться выгоднее приобретать газ на спотовом рынке, а не из тех самых хранилищ», — отметил эксперт.

Вместе с тем, считает Клюкин, риски того, что на рынке снова возникнет дефицит, никуда не делись.

«Резко нарастить поставки сжиженного газа в короткие сроки при необходимости будет сложно чисто технически — газовозам надо успеть достичь Европы, на регазификацию также требуется время. То есть при резком похолодании только газа из хранилищ может оказаться недостаточно, как это случалось в прошлые годы», — добавил эксперт.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

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