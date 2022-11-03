Специалист Луконин высказался о перспективах российского газа на китайском рынке

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин высказался о перспективах российского газа на китайском рынке.

«Программа поддержки экономики в КНР запущена — да, это случилось с опозданием, но драйвер госинвестиций в инфраструктуру сохраняется, а это значит, что спрос на металлопрокат и другие товары, для производства которых нужен газ, останется на высоком уровне», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, китайские компании интересует цена — если российские условия их устроят, то они купят сырьё.

«Поставки из РФ рассчитаны на северные районы КНР, а побережье сидит на СПГ, который импортируется из стран Персидского залива», — добавил Луконин.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.