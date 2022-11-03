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Аналитик Антонов прокомментировал динамику курса рубля

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса рубля.
Аналитик Антонов прокомментировал динамику курса рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Иммунитет к негативным факторам рубль приобрёл благодаря ограничительным мерам Банка России, с помощью которых регулятор контролирует валютный рынок», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, высокие цены на нефть также способствуют удержанию рубля от ослабления.

Кроме того, с 15 ноября начнётся налоговый период, отметил Антонов.

«Уже четыре месяца котировки рубля находятся в широком диапазоне 50,00 — 65,00 рублей, и очевидно, этот коридор сохранится до конца ноября», — добавил Антонов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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