Аналитик Антонов прокомментировал динамику курса рубля
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«Иммунитет к негативным факторам рубль приобрёл благодаря ограничительным мерам Банка России, с помощью которых регулятор контролирует валютный рынок», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, высокие цены на нефть также способствуют удержанию рубля от ослабления.
Кроме того, с 15 ноября начнётся налоговый период, отметил Антонов.
«Уже четыре месяца котировки рубля находятся в широком диапазоне 50,00 — 65,00 рублей, и очевидно, этот коридор сохранится до конца ноября», — добавил Антонов.
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