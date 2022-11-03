Аналитик Антонов прокомментировал динамику курса рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса рубля.

«Иммунитет к негативным факторам рубль приобрёл благодаря ограничительным мерам Банка России, с помощью которых регулятор контролирует валютный рынок», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, высокие цены на нефть также способствуют удержанию рубля от ослабления.

Кроме того, с 15 ноября начнётся налоговый период, отметил Антонов.

«Уже четыре месяца котировки рубля находятся в широком диапазоне 50,00 — 65,00 рублей, и очевидно, этот коридор сохранится до конца ноября», — добавил Антонов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.