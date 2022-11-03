Райффайзенбанк в третьем квартале 2022 года получил €790 млн чистой прибыли

Райффайзенбанк в третьем квартале 2022 года заработал в России €790 млн чистой прибыли.

Об этом свидетельствуют данные отчётности банка по МСФО.

Общая прибыль Райффайзенбанка до налогообложения за три квартала текущего года достигла €1,8 млрд.

В августе исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль заявил, что прибыль его банка растёт, учитывая укрепление рубля, однако для тех, кто принял решение о ликвидации своего бизнеса в России, крепкая российская валюта превратилась в «головную боль».