В АПК Подмосковья инвестировали свыше 230 млрд рублей с 2014 года

Зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что агропромышленный сектор региона привлёк свыше 230 млрд рублей инвестиций с 2014 года. В Подмосковье за этот срок реализовали 284 проекта.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Филимонова, к настоящему времени в регионе завершили ещё 10 крупных инвестпроектов, которые принесли 16,1 млрд рублей, а жителям — свыше 700 рабочих мест. Ещё 11 проектов находятся на стадии реализации, в них вложат 21,4 млрд рублей.

Наряду с этим губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что за девять месяцев 2022 года в регионе собрано 680 тыс. т зерна, притом что внутренние потребности составляют 524 тыс. т. Об этом пишет «Янтарный край».

Также, по его данным, за этот период произведено 97,1 тыс. т мяса (на 11% больше, чем в прошлом году), 181 тыс. т молока, 63 тыс. т картофеля, 22 тыс. т овощей, 3 тыс. т плодов и ягод.

Ранее сообщалось, что аграрии Тюменской области собрали более 55 тыс. т урожая.