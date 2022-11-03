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Экономист Нурмухаметов рассказал, что рефинансирование кредита поможет снизить финансовую нагрузку

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Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Финансы и учёт» Тульского филиала Финуниверситета Рим Нурмухаметов рассказал, стоит ли оформлять рефинансирование банковского кредита.
Экономист Нурмухаметов рассказал, что рефинансирование кредита поможет снизить финансовую нагрузку
  • РИА Новости

«Рефинансирование оправданно, если с момента оформления кредита прошло не более половины периода... В этом случае проценты по кредиту в большей степени вносятся в первую половину периода, тогда как списание суммы кредита остаётся незначительной», — отметил эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

По его словам, рефинансирование позволит уменьшить финансовую нагрузку за счёт увеличения срока кредитования, избежать штрафов и не испортить кредитную историю.

Как правило, это выгодно, если ставка по новому кредиту составляет от 9% и выше, а разница между старой и новой ставкой процента — от двух процентных пунктов, резюмировал Нурмухаметов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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