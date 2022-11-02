Специалист Демидов назвал нефтяную политику США против России неэффективной

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

«Всё, что делают США, пытаясь лишить Россию прибыли от продажи нефти, только накручивает цены на углеводороды. Это крайне нелогичное решение, не обусловленное никакой экономикой», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, действия США продиктованы желанием «наказать» Россию, но это приводит к «наказанию» самих Соединённых Штатов.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.