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Специалист Демидов назвал нефтяную политику США против России неэффективной

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Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов назвал нефтяную политику США против России неэффективной.
Специалист Демидов назвал нефтяную политику США против России неэффективной
  • Gettyimages.ru

«Всё, что делают США, пытаясь лишить Россию прибыли от продажи нефти, только накручивает цены на углеводороды. Это крайне нелогичное решение, не обусловленное никакой экономикой», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, действия США продиктованы желанием «наказать» Россию, но это приводит к «наказанию» самих Соединённых Штатов.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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