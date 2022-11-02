Oxford Economics назвал плюсом для экономик СНГ приезд россиян
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Такое мнение, как пишет РБК, высказала ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяна Орлова.
В обзоре «Утечка мозгов» из России приносит пользу её соседям из бывшего СССР» говорится, что эффект от приезда россиян выражается в притоке денежного и человеческого капитала.
Между тем отмечается, что переселение россиян может вызвать социальную напряжённость в принимающих странах.
Также недовольство может быть вызвано удорожанием стоимости жизни, включая существенный рост цен на аренду жилья на фоне повышенного спроса.