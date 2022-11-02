Oxford Economics назвал плюсом для экономик СНГ приезд россиян

Приезд россиян в постсоветские страны позитивно влияет на экономики принимающих государств, хотя и несёт в себе некоторые риски.

Такое мнение, как пишет РБК, высказала ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяна Орлова.

В обзоре «Утечка мозгов» из России приносит пользу её соседям из бывшего СССР» говорится, что эффект от приезда россиян выражается в притоке денежного и человеческого капитала.

Между тем отмечается, что переселение россиян может вызвать социальную напряжённость в принимающих странах.

Также недовольство может быть вызвано удорожанием стоимости жизни, включая существенный рост цен на аренду жилья на фоне повышенного спроса.