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Euroclear заработал на замороженных активах россиян €340 млн за 9 месяцев 2022 года

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Компания Euroclear заработала на замороженных активах россиян €340 млн за 9 месяцев 2022 года, общая прибыль холдинга составила €667 млн.
Euroclear заработал на замороженных активах россиян €340 млн за 9 месяцев 2022 года
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Euroclear занимается учётом ценных бумаг, туда же поступают и дивиденды, выплаченные по этим бумагам. Из-за антироссийских санкций эти доходы нельзя перечислять инвесторам из России.

Поэтому, отмечает РБК, Euroclear продолжает инвестировать эти финансы.

«За девять месяцев поступления по остаткам денежных средств из-за санкций против России €340 млн», — говорится в сообщении холдинга.

В июне Евросоюз включил Национальный расчётный депозитарий России в новый санкционный список.

Позднее НРД признал введение ЕС санкций чрезвычайной ситуацией.

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