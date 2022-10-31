Euroclear заработал на замороженных активах россиян €340 млн за 9 месяцев 2022 года
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Euroclear занимается учётом ценных бумаг, туда же поступают и дивиденды, выплаченные по этим бумагам. Из-за антироссийских санкций эти доходы нельзя перечислять инвесторам из России.
Поэтому, отмечает РБК, Euroclear продолжает инвестировать эти финансы.
«За девять месяцев поступления по остаткам денежных средств из-за санкций против России €340 млн», — говорится в сообщении холдинга.
В июне Евросоюз включил Национальный расчётный депозитарий России в новый санкционный список.
Позднее НРД признал введение ЕС санкций чрезвычайной ситуацией.