Глава Eni заявил, что для импорта газа из турецкого хаба придётся строить новые трубы

Италии придётся строить новую инфраструктуру для импорта газа через турецкий хаб, эти инвестиции могут увеличить цены на него, заявил журналистам глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

«У нас нет общих точек, а потому это (использование хаба. — RT) может быть трудной задачей, потому что нам придётся строить инфраструктуру, что увеличивает стоимость газа. И учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?» — сказал Дескальци, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, «это сложно».

«Нужны инвестиции, а кто будет их осуществлять? И какой будет цена газа?» — сказал глава компании.

Так, ранее все потоки строились и шли с севера на юг, а не с юга на север, «а сейчас речь идёт о юге, и придётся расшивать узкие места», добавил он.

В настоящее время российская и турецкая стороны обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.