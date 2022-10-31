Глава Eni заявил, что для импорта газа из турецкого хаба придётся строить новые трубы
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«У нас нет общих точек, а потому это (использование хаба. — RT) может быть трудной задачей, потому что нам придётся строить инфраструктуру, что увеличивает стоимость газа. И учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?» — сказал Дескальци, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, «это сложно».
«Нужны инвестиции, а кто будет их осуществлять? И какой будет цена газа?» — сказал глава компании.
Так, ранее все потоки строились и шли с севера на юг, а не с юга на север, «а сейчас речь идёт о юге, и придётся расшивать узкие места», добавил он.
В настоящее время российская и турецкая стороны обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.