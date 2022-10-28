В столице запустили сервис «Торговый сбор Москва»

В столице запустили интернет-сервис «Торговый сбор Москва». Его создали Департамент экономической политики и развития и государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра.

С помощью сервиса предприниматели могут узнать о нормативных актах и изменениях в законодательстве, связанных с торговым сбором, а также задать вопросы.

Кроме того, можно определить ставку торгового сбора.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м. Показатель составил 36,3 млрд рублей.