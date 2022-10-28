Боррель: нет улик об ответственности кого-либо за ЧП на «Северных потоках»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии улик об ответственности какой-либо стороны за ЧП на российских газопроводах «Северный поток».

«Нет никаких», — ответил Боррель на вопрос о наличии улик об ответственности какой-либо стороны за повреждение газопроводов.

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло 26 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, ещё до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть.