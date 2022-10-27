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Путин назвал запредельной вещью уничтожение европейских газопроводов

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Президент России Владимир Путин назвал запредельной вещью уничтожение европейских газопроводов.

В ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что системные ошибки западных властей стали причиной дестабилизации энергетического рынка.

«Как мы сейчас видим, плюс к этому ещё и уничтожение европейских газопроводов. Это вообще какая-то запредельная вещь», — отметил Путин.

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

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